تكشف القناع عن عمليّة مخادعة..حظك اليوم من برج العقرب

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019.



وذلك وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



برج العقرب:



مهنيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا وكئابة تاثر عليك وبالتالى على مردود عملك



عاطفيًا: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذرًا وعدم المزج بين العواطف والمال



صحيًا: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك