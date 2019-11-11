AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تكشف القناع عن عمليّة مخادعة..حظك اليوم من برج العقرب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019.

وذلك وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

برج العقرب:

مهنيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا وكئابة تاثر عليك وبالتالى على مردود عملك

عاطفيًا: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذرًا وعدم المزج بين العواطف والمال

صحيًا: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

خبيرة أبراج تحذر برج الثور.. وتوجه نصيحة هامة لمواليده

الأكثر والأقل حظًا في نوفمبر.. والعذراء والحمل تليفونك هيضيع.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9/11/2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

عاطفي وشهواني ..9 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

حظك اليوم السبت 9/11/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفي

ترشيحاتنا

أكثر دعاء ردده النبي.. الإلحاح في الدعاء مشروع

بـ5 طعنات فى الصدر.. سعودي يقتل ابنة عمه لهذا السبب

الصلاة النارية ..علي جمعة: بها يفك الله كربك ويقضي حاجتك وترى النبي

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 11-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي والبنوك

دوخة والعلاج النفسي.. ماكييره الخاص يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هيثم أحمد زكى.. فيديو

منتشرة فى الأسواق.. 4 أطعمة مشهورة تشكل خطورة على صحة الكليتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

بعد إصابة رامى جمال.. هل مرض البهاق معدي ؟

هيونداي تستعرض أحدث طرازاتها ضمن فعالية خاصة في المملكة.. صور