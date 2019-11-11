توءمة في جراحات القلب بين جامعة عين شمس ومستشفى رويال بـ لندن

وقع كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ودافيد شرمبتن مدير العلاقات الدولية بمستشفي رويال برومتن الرائدة في جراحات و أمراض القلب و الصدر و الأوعية الدموية بالعاصمة البريطانية لندن، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، اتفاقية توءمة بين مستشفيات جامعة عين شمس ( الدمرداش) و مستشفي رويال برومتن بلندن.



جاء ذلك من خلال اتفاقية ثلاثية بين الطرفين لمدة ٥ سنوات و بتمويل من البنك الأهلي المصري يقدر بثلاثين مليون جنيه.



حضر توقيع الاتفاقية كل من نواب رئيس الجامعة والقائم بعمل عميد كلية الطب ووكلاء الكلية والدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات وأساتذة جراحة وأمراض القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية ونرمين شهاب الدين مدير المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.