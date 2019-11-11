إصابة 4 بينهم طالبان في حادث سقوط سقف مصلى عليهم في بني سويف

أصيب طالبان وعاملان، منذ قليل، فى حادث انهيار سقف مصلى لاداء الصلوات أثناء الترميم بكلية طب البيطرى بجامعة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم هيثم طه قرني ٢٢ سنة، طالب، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى عبد العزيز محمد ٢٢ سنة، طالب مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد جمعه محمد ٢٩ سنة،مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالقدم اليسري، طه عيد محمد عبد الحميد ٢٢ سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.