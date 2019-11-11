لحل النزاع مع فلسطين.. نتنياهو: التطبيع مع الدول العربية ضرورة ملحة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن هناك أهمية للتطبيع مع الدول العربية لحل الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني.



ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية، عن "نتنياهو"، قوله خلال جلسة عقدت في الكنيست، إن هناك حاجة للتطبيع مع الدول العربية، ليكون هناك حل للنزاع مع الفلسطينيين، مضيفا أنه يجب السعي إلى تحقيق هذين الهدفين معا.



وكان نتنياهو، أعلن أمس الأحد، عن مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو 2020 المقرر انعقاده في دبي بدولة الإمارات.



وزعم: "نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل والتطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".