AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لحل النزاع مع فلسطين.. نتنياهو: التطبيع مع الدول العربية ضرورة ملحة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:20 م
رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
Advertisements
شيماء مصطفى
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن هناك أهمية للتطبيع مع الدول العربية لحل الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني.

ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية، عن "نتنياهو"، قوله خلال جلسة عقدت في الكنيست، إن هناك حاجة للتطبيع مع الدول العربية، ليكون هناك حل للنزاع مع الفلسطينيين، مضيفا أنه يجب السعي إلى تحقيق هذين الهدفين معا.

وكان نتنياهو، أعلن أمس الأحد، عن مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو 2020 المقرر انعقاده في دبي بدولة الإمارات.

وزعم: "نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل والتطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدينا علاقات بـ6 دول عربية.. نتنياهو يعلن مشاركة إسرائيل بمعرض إكسبو في الإمارات

ترشيحاتنا

أنا صاحب الكورة |أداء مميز وهدف عالمي وإصابة دامية فى فوز ليفربول على السيتى بقيادة صلاح .. فيديو

مصطفى يونس.. 3 تصريحات هزت شباك الأهلي

بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. تعرف على رد فعل زوجة رامي جمال

ياريت اعمل كل يوم عملية.. نادية لطفي توجه رسالة مهمة لمحبيها

ابن وفاء عامر يرقص عاريا..أبناء الفنانين يثيرون الجدل أبرزهم كامليا ابنة علا غانم

حقيقة وفاة المغنية العالمية سيلين ديون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور

تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام

وفاة علاء على نجم الزمالك بـ المرض الخبيث.. أعراض وأسباب سرطان المخ.. تعرف عليها