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رياضة

لاعبة النادي الأهلى تعلق على إطلاق الاتحاد الدولى للسلة لقب كليوباترا عليها

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:01 م
ثريا محمد
ثريا محمد
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عبدالله هشام
أعربت ثريا محمد لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة 3*3 عن سعادتها بالفوز بلقب كأس افريقيا مع منتخب مصر بعد الفوز على منتخب مالي .

وأضافت ثريا في تصريحات صحفية: فخورة بالاداء الذي اقدمه هذا الموسم وأتمنى الاستمرارية في الفترة المقبلة وتحقيق المزيد من البطولات والألقاب.

وأكملت: انا في غاية السعادة بفوزي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة لأول مرة في تاريخ مصر.

واختتمت ثريا محمد تصريحاتها: سعيدة بلقب كليوباترا الذي منحه لي الاتحاد الدولي لكرة السلة وفخورة بأدائي الذي قدمته وتسبب في منحي هذا اللقب.
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