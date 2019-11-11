لاعبة النادي الأهلى تعلق على إطلاق الاتحاد الدولى للسلة لقب كليوباترا عليها

أعربت ثريا محمد لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة 3*3 عن سعادتها بالفوز بلقب كأس افريقيا مع منتخب مصر بعد الفوز على منتخب مالي .



وأضافت ثريا في تصريحات صحفية: فخورة بالاداء الذي اقدمه هذا الموسم وأتمنى الاستمرارية في الفترة المقبلة وتحقيق المزيد من البطولات والألقاب.



وأكملت: انا في غاية السعادة بفوزي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة لأول مرة في تاريخ مصر.



واختتمت ثريا محمد تصريحاتها: سعيدة بلقب كليوباترا الذي منحه لي الاتحاد الدولي لكرة السلة وفخورة بأدائي الذي قدمته وتسبب في منحي هذا اللقب.