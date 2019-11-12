العقيقة | تعرف على شروطها وهل يجزئ سبع البقرة عن المولود .. الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن العقيقة هي سنة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ولكن ليست مؤكدة، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان المولود ذكرا فيذبح شاتين وإن كان المولود أنثى فيذبح شاة واحدة، أما المذهب المالكي فأجاز ذبح شاة واحدة عن الذكر أو الأنثى.



وأضاف عاشور عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يقول "ما الحد المسموح به في البقرة للعقيقة؟، قائلا: العقيقة مثل الأضحية السبع في البقرة يجزئ في العقيقة سواء كان المولود ذكرا ام انثى.



وأوضح مستشار المفتي أنه يجوز شرعًا أن يأكل أهل البيت من العقيقة وكذلك الغني والفقير والأقارب فشأنها شأن الأضحية فيؤكل منها ويتصدق ويدخر.



وقال عاشور: يجوز لك أن تجمع ما تريد ذبحه فى ذبيحة واحدة ، وليس شرطًا أن توزع العقيقة دون الطهي فمن الممكن أن توزع لحمها نيئا أو مسلوقًا ولكنه من الأفضل أن توزعه مطبوخًا حتى يأكله الآخرون مباشرة".



هل يجوز في العقيقة للولد ذبح شاتين مختلفتين

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة هي الذبيحة التي تكون خاليةً من العيوبِ والتي يتمّ ذبحها عن المولود في اليوم السابع شكرًا لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد.



وأضاف شلبي فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز في العقيقة للولد ذبح شاتين مختلفتين؟»، أنه لا مانع أن يذبح عن الصبي شاتين مختلفتين؛ بإن تكون العقيقة مثلًا بجدى وخروف.



وتابع: إنه يشترط فى الذبيحة ثلاثة شروط وهي: أولًا أن تكون من الأنعام، ثانيًا: أن تكون سالمة من العيوب، ثالثًا: أن تتوفر الأسنان المطلوبة؛ كما هو الحال فى الأضحية.



شروط العقيقة وأحكامها

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة هي الذبيحة التي تكون خاليةً من العيوبِ والتي يتمّ ذبحها عن المولود في اليوم السابع شكرًا لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد.



وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أنه لا مانع أن يذبح عن الصبي شاتين مختلفتين؛ بإن تكون العقيقة مثلًا بجدى وخروف.



وتابع: إنه يشترط فى الذبيحة ثلاثة شروط وهي: أولًا أن تكون من الأنعام، ثانيًا: أن تكون سالمة من العيوب، ثالثًا: أن تتوفر الأسنان المطلوبة؛ كما هو الحال فى الأضحية.



وأضاف: يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، وقال ﷺ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان ِمُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة »، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله ﷺ ذلك عن الحسن والحسين، ولا بأس أن يذبح الرجل عن الإثنين " جمل " وإن كان من الأفضل ذبح شاتين عن كل مولود .

