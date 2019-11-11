هيئة تعليم الكبار: بروتوكولات تعاون مع 15 جامعة لمحو الأمية.. فيديو

قال عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار، إن الهيئة تعمل على إجادة الفرد للقراءة والكتابة وتعلم المهارات الأساسية ومنوط بها فتح فصول محو الأمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب .



وأضاف عاشور عمري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا نمتلك مباني تعليمية مثل وزارة التربية والتعليم ورفعنا شعار مؤسسة بلا أمية بمعنى أن كل مؤسسة بها أميون تتعاون مع الهيئة لفتح فصول تعليمية لمحو الأمية والهيئة تشرف عليه وتصرف على العملية التعليمية ويتم تدريب المعلمين بالمجان و الامتحانات والشهادات بالمجان".



وتابع عاشور عمري:" وقعنا بروتوكولات تعاون مع 15 جامعة مصرية لمحو الأمية، وجامعة الزقازيق محت أمية 10200 أمي وجامعة دمياط محت أمية 5 آلاف ".

