العارضة تحرم منتخب مصر من هدف التعادل أمام غانا

أهدر منتخب مصر الأولمبي فرصة هدف محقق أمام منتخب غانا، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ستاد القاهرة ، فى الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تحت سن الـ23.



وتلقي كريم العراقي تمريرة سحرية من عبدالرحمن حمدي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها بقوة لتصطدم بالعارضة ويشتتها دفاع غانا الكرة بعيدا عن منطقة الجزاء .



وافتتح منتخب غانا التهديف في الدقيقة 7 عن طريق ياو يباوا عقب تلقيه عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة لتسكن الشباك.



وأدرك منتخب مصر التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق مصطفي محمد عقب تلقيه عرضية من أحمد أبو الفتوح ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية.



وجاء الهدف الثاني لمنتخب غانا في الدقيقة 46 عن طريق أوبينج بعد خطأ فادح من محمد عبدالسلام بإرجاع الكرة بطريقة غريبة استغلها مهاجم غانا وراوغ محمد صبحي حارس المرمى ويسددها بإتقان.





