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اقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية: صندوق استثماري بـ500 مليون دولار لدعم الزراعة بالقارة السمراء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:36 ص
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
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محمد يحيى
أعلنت مجموعة البنك الافريقي للتنمية، عن إغلاق أسهم بنصف مليار دولار لصالح صندوق الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الافريقية بغرض دعم الاستثمارات الزراعية بالقارة ومعاملة بـ175 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أكد أكيونوني أديسينا، رئيس المجموعة في تصريحات له علي هامش انطلاق فعاليات منتدي الاستثمار الإفريقي، أن الوقت أصبح مناسبا لاستغلال إمكانيات القارة السمراء في تحقيق التنمية.

ذكر أن البنك يدعم بقوة مشروعات تجهيز المنتجات الزراعية بمنطقة جنوب إفريقيا و الذي رصد مبلغ 350 مليون دولار من إجمالي 38.7 مليار دولار حجم صفقات استثمارية تم الاتفاق عليها خلال المنتدي.

أوضح أن إفريقيا أصبحت ملاذا لمصالح المستثمرين الدوليين، موضحا أن القارة السمراء أصبحت تمتلك فرصا واعدة لهم .
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