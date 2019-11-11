رعاية فائقة.. هانى يونس يكشف جهود الحكومة لإعادة طفلة سرطان العين إلى المستشفى

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في الوصول إلى الطفلة مريم مريضة سرطان العين، التي كانت تتواجد برفقة والديها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن يتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.



وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية أنه فور علم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بقصة الفتاة، كلف مستشاره لشؤون الصحة بسرعة التحرك لعلاج الطفلة ومساعدة أسرتها.



وتابع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أنه على الفور تم نقل الطفلة إلى مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، ووضعت تحت الرعاية الطبية من الجميع، وبدأت مراحل العلاج، قبل أن تقوم والدتها بإخراجها.





وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن وزارة التضامن ستوفر معاش تكافل وكرامة للأسرة وستدخل ضمن برامج الضمان الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم وأيضا وزارة الداخلية ستقوم بحراسة على حجرة الطفلة بالمستشفى منعا لخروجها مرة أخرى.

