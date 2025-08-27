محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية شملت عدداً من المقار الانتخابية بحي أول وثان ومركز طنطا، وذلك لمتابعة انتظام العمل داخل اللجان في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية محافظ الغربية

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين أمام اللجان، مؤكداً لهم أن الدولة وفرت كل التسهيلات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيزات لوجستية وتأمين كامل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية، فضلاً عن توافر مناطق انتظار مظللة وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، مشدداً على أن الهدف هو تيسير مشاركة الجميع في أجواء منظمة وآمنة.

وأشار اللواء الجندي إلى أن غرفة العمليات المركزية المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع تواجد ميداني لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية للتدخل الفوري وحل أي معوقات، بما يضمن سير التصويت بسلاسة على مدار اليوم.

وخاطب محافظ الغربية المواطنين قائلاً: “أدعو كل مواطن أن يتوجه إلى لجنته ويمارس حقه الدستوري، فالمشاركة ليست فقط واجباً وطنياً بل هي رسالة انتماء تعكس وعي أبناء المحافظة ودورهم في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة.”

مساعدة الناخبين

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية ستتواصل لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف المراكز والمدن، مشدداً على أن الدولة وفرت بيئة انتخابية متكاملة، ويبقى الدور الأهم هو المشاركة الإيجابية من أبناء الغربية الذين يملكون دائماً رصيداً كبيراً من الوعي والانتماء.

تفقد لجان التصويت

وتستمر عملية التصويت في اليوم الأول حتى التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غداً الخميس لليوم الثاني من جولة الإعادة، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية لمجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بما يضمن سيرها بكل شفافية ويسر.