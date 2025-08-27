قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية.. وزير الثقافة: يخضع للصيانة من تأثير عوامل الجو

هلال
هلال
جمال عاشور

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الهلال ذو النجمات الثلاث أعلى قبة معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس موجود ولم يتعرض لأي سرقة أو اختفاء، موضحًا أنه تم إنزاله مؤخرًا في إطار خطة الصيانة الدورية ورفع كفاءة المبنى الأثري.

وأوضح وزير الثقافة أن الهلال يخضع حاليًا لعمليات تنظيف وصيانة فنية شاملة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تمهيدًا لإعادته إلى موقعه الأصلي أعلى القبة بعد استكمال أعمال الترميم وفق الأصول العلمية المعتمدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الهلال محفوظ داخل مقر معهد الموسيقى العربية، مشيرًا إلى أن العوامل الجوية أثرت على ثباته بمرور الزمن، الأمر الذي استدعى إنزاله حفاظًا عليه، على أن تتم إعادته فور انتهاء أعمال الصيانة.

ويُعد معهد الموسيقى العربية واحدًا من أعرق الصروح الثقافية في مصر والمنطقة العربية، حيث تأسس عام 1914 في محاولة جادة لحفظ تراث الموسيقى العربية. ويتميز مبناه بطراز معماري فريد يجمع بين العناصر الإسلامية، وأعيد افتتاحه بعد ترميم شامل ليعمل تحت مظلة دار الأوبرا المصرية، محتضنًا قاعات للحفلات ومتحفًا للآلات الموسيقية النادرة.

كما تضم المكتبة الموسيقية بالمعهد العديد من الكتب والمخطوطات النادرة في فنون الموسيقى، إلى جانب مجموعة قيمة من التسجيلات الصوتية للمطربين والمؤلفين المصريين والعرب، مما يجعلها مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالموسيقى العربية.

ويضم المعهد أيضًا متحف محمد عبد الوهاب، الذي يُعد الأول من نوعه لتخليد ذكرى موسيقار الأجيال، ويعرض مجموعة من مقتنياته الشخصية والفنية التي توثق لمسيرته الإبداعية.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهلال ذو النجمات الثلاث معهد الموسيقى العربية تنظيف وصيانة

