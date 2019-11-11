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محمود فتح الله: وفاة علاء علي صدمة للوسط الرياضي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق أن وفاة اللاعب علاء علي سببت صدمه له على المستوى الشخصي والوسط الرياضي بشكل عام لأن علاء علي كان طيب القلب ولديه نقاء داخلي مؤكدا أنه كان يلعب معه بصفوف نادي الزمالك خلال موسم 2010.

وأضاف محمود فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية أن علاء علي خلال آخر عام تعرض لعدد من الإصابات كانت بدايتها الإصابة بالرباط الصليبي وعندما عاد وشارك فى التدريبات تعرض لإغماء وعندما ذهب إلى دكتور متخصص تم الكشف أنه مصاب بورم على المخ.

وتابع محمود فتح الله أنه قام بعمل عملية لإزالة الورم وصمم أن العملية التي قام بإجرائها لا يعلمها أحد.

وأشار محمود فتح الله إلى أنه بعد عودته من العملية كان متحمسا للعودة إلى التدريبات على أمل أن يتم التعاقد معه من خلال الأندية.
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