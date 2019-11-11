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رياضة

اخبار الرياضة| إصابة نجم الأهلي بقطع فى الغضروف.. منتخب الأولمبي يحلق فى سماء أفريقيا ويتأهل.. وتركي آل الشيخ يوجه رسالة لمنتقديه

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:54 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية وجاءت كالتالي:

ماذا فعل محمد صلاح عقب وصوله مطار القاهرة؟ | تفاصيل
وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزى، إلى مصر منذ قليل تمهيدا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الأول غدا الثلاثاء.

تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه | شاهد
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تغريدة؛ عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يرد فيه على منتقديه بسبب الأخطاء الإملائية في منشوراته.

صدمة في المنتخب والأهلي.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة
تعرض حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة خلال مران المنتخب مساء اليوم الاثنين.

المنتخب الأولمبي يهزم غانا ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة
قلب منتخب مصر الاولمبي الطاولة على غانا بعد تأخره بفوز مثير بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة ، فى الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تحت سن الـ23.

رمضان صبحي رجل مباراة مصر وغانا
حصل رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وغانا، فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

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