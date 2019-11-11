تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه | شاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تغريدة؛ عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يرد فيه على منتقديه بسبب الأخطاء الإملائية في منشوراته.





وكتب آل الشيخ "‏حاولوا تفهمون تغريداتي هذا اللي الله قدرني عليه في الإملاء، اللي بيدقق في الأغلاط لا يقرها ولا يلغي المتابعة محد جابرك".





وحازت التغريدة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :





‏‎فاهمينك ماعليك ❤.





‏‎شكرًا لك يا معالي المستشار شكرًا لكل شي تقدمة لنا ❤️❤️.



