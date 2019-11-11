AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه | شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:29 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
Advertisements
سيد احمد
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تغريدة؛ عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يرد فيه على منتقديه بسبب الأخطاء الإملائية في منشوراته.

وكتب آل الشيخ "‏حاولوا تفهمون تغريداتي هذا اللي الله قدرني عليه في الإملاء، اللي بيدقق في الأغلاط لا يقرها ولا يلغي المتابعة محد جابرك".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى : 

‏‎فاهمينك ماعليك ❤.

‏‎شكرًا لك يا معالي المستشار شكرًا لكل شي تقدمة لنا ❤️❤️.

‏‎اكتب واغلط جعل ما يغلط غيرك لو تبي نغير المصطلحات العربية لعيونك غيرناها كم عندنا تروكي حبيب قلوبنا ؟.
تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه | شاهد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي مع سعفان وعمرو أديب .. شاهد

نيشان يوجه رسالة لـ فجر السعيد بعد تعافيها من وعكة صحية: سلامة قلبك

بلاش شتيمة فى أمى.. أسما شريف منير ترد على منتقديها بسبب الهجوم على الشعراوي

تصرف أخلاقي من تركي آل الشيخ ردا على سيدة هاجمت هيئة الترفيه | شاهد

ترشيحاتنا

تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام

وفاة علاء علي بسبب السرطان.. 7 محطات في مسيرة اللاعب والزمالك الأبرز

في ذكرى ميلاده .. قصة حب نيازي مصطفى المأساوية وموته مقتولا

مفاوضات جادة | بديل محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول | تفاصيل

تهديد من تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل | ماذا قال؟

السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع