سعر الدولار و الريال اليوم الثلاثاء 12-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي والبنوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-11-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، شهدت تباين نسبي أمام الجنيه في مستهل التعاملات، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-11-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الثلاثاء واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء شراء : 16.0942، وبيع : 16.1942
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء شراء : 17.75 وبيع : 17.86 بتراجع 7 قروش عن سعره أمس الاثنين بمستهل التعاملات.
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء ، فقد سجل شراء : 20.73 وبيع : 20.85 بارتفاع 10 قروش عن سعره أمي الاثنين
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء شراء : 16.17 وبيع : 16.28 بتراجع 3 قروش عن سعره أمس الاثنين
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الثلاثاء ، فقد سجل شراء : 14.77 وبيع : 14.86 بارتفاع 3 قروش عن سهرع أمس الاثنين
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فقد سجل شراء : 4.29 وبيع : 4.31 على ذات سعره بمستهل أمس الاثنين
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 52.96 بيع : 53.31 بتراجع قرشين للبيع فقط عن سعره امس الاثنين
سعر الدرهم الاماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الثلاثاء شراء : 4.38 ، وبيع : 4.40
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء شراء : 2.29 وبيع : 2.31 بتراجع قرشا وحيدا
سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء في البنك الاهلى المصري
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء شراء : 16.09، وبيع : 16.19
سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء في بنك مصر
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 12-11-2019 شراء : 16.09، وبيع : 16.19
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر شراء : 4.28 ، وبيع : 4.32 بارتفاع قرشا عن امس الاثنين
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الثلاثاء واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء شراء : 16.0942، وبيع : 16.1942
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء شراء : 17.75 وبيع : 17.86 بتراجع 7 قروش عن سعره أمس الاثنين بمستهل التعاملات.
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء ، فقد سجل شراء : 20.73 وبيع : 20.85 بارتفاع 10 قروش عن سعره أمي الاثنين
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء شراء : 16.17 وبيع : 16.28 بتراجع 3 قروش عن سعره أمس الاثنين
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الثلاثاء ، فقد سجل شراء : 14.77 وبيع : 14.86 بارتفاع 3 قروش عن سهرع أمس الاثنين
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فقد سجل شراء : 4.29 وبيع : 4.31 على ذات سعره بمستهل أمس الاثنين
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 52.96 بيع : 53.31 بتراجع قرشين للبيع فقط عن سعره امس الاثنين
سعر الدرهم الاماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الثلاثاء شراء : 4.38 ، وبيع : 4.40
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء شراء : 2.29 وبيع : 2.31 بتراجع قرشا وحيدا
سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء في البنك الاهلى المصري
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء شراء : 16.09، وبيع : 16.19
سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء في بنك مصر
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 12-11-2019 شراء : 16.09، وبيع : 16.19
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر شراء : 4.28 ، وبيع : 4.32 بارتفاع قرشا عن امس الاثنين