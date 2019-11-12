سعر الدولار و الريال اليوم الثلاثاء 12-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي والبنوك

اليوم الثلاثاء 12-11-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، شهدت تباين نسبي أمام الجنيه في مستهل التعاملات، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-11-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الثلاثاء واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء شراء : 16.0942، وبيع : 16.1942بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الثلاثاء شراء : 17.75 وبيع : 17.86 بتراجع 7 قروش عن سعره أمس الاثنين بمستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الثلاثاء ، فقد سجل شراء : 20.73 وبيع : 20.85 بارتفاع 10 قروش عن سعره أمي الاثنينسعر الفرنك السويسرى​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء​ شراء : 16.17 وبيع : 16.28 بتراجع 3 قروش عن سعره أمس الاثنينسعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الثلاثاء ، فقد سجل شراء : 14.77 وبيع : 14.86 بارتفاع 3 قروش عن سهرع أمس الاثنينأما سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فقد سجل​ شراء : 4.29 وبيع : 4.31 على ذات سعره بمستهل أمس الاثنينسعر الدينار الكويتى​بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.96 بيع : 53.31 بتراجع قرشين للبيع فقط عن سعره امس الاثنينسعر الدرهم الاماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الثلاثاء شراء : 4.38 ، وبيع : 4.40سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء شراء : 2.29 وبيع : 2.31 بتراجع قرشا وحيداسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء شراء : 16.09، وبيع : 16.19سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء في بنك مصرسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 12-11-2019 شراء : 16.09، وبيع : 16.19سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر شراء : 4.28 ، وبيع : 4.32 بارتفاع قرشا عن امس الاثنين