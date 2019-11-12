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رياضة

محمد صلاح يحتفل بالفوز على مانشستر سيتي.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
محمد صلاح - فيرمينو
محمد صلاح - فيرمينو
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القسم الرياضي
احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بفوز فريقه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، يوم الأحد الماضي، في قمة مباريات الجولة الـ12، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي "تويتر" صورا له خلال قمة ليفربول ومانشستر سيتي، بالبريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز فريقه ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، لكنه ظهر مصابًا عقب نهاية المباراة.

وتعرض محمد صلاح لتدخل قوي من فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي خلال الشوط الأول من المباراة، لكنه أصر على استكمال اللعب، قبل أن يشتكي مجددًا من آلام في الكاحل الأيسر في الدقيقة 87، ليقوم يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بإجراء تبديله الثالث بخروج "مو" وإشراك جو جوميز.

والتقطت الكاميرات صورا لمحمد صلاح عقب نهاية المباراة، وهو واضعًا قدمه اليسرى في كيس من البلاستيك مليء بالثلج، على مكان الإصابة لدى مغادرته ملعب "أنفيلد".

ووصل نجم ليفربول الإنجليزي، مصر، في الساعات الأخيرة، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، اليوم، الثلاثاء.

ويستقبل المنتخب الوطني، نظيره الكيني، يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، قبل المغادرة لمواجهة جزر القمر يوم 18 من الشهر الجاري.
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