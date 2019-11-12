الرئاسة الروسية تعرب عن قلقها من تفاقم الوضع في قطاع غزة

أعربت الرئاسة الروسية عن قلقها من تفاقم الوضع في قطاع غزة وإسرائيل، داعية الطرفين إلى الهدوء وحل جميع المشاكل بالوسائل السياسية والدبلوماسية.



وردا على سؤال حول تقييم الكرملين لتفاقم الوضع في قطاع غزة بعد تبادل قصف الصواريخ بين إسرائيل وجماعة الجهاد الإسلامي، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ - "نحن قلقون بشأن الوضع المتوتر في هذه المنطقة، ونحث جميع الأطراف على تهدئة وحل جميع المشاكل حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية".