بعد وضع صوره في تايم سكوير | عمرو دياب يتصدر تويتر وجمهوره: العالمي

تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" بعد ظهور أفيش ألبومه الجديد "أنا غير" في بانرات شوارع تايم سكوير في ولاية نيويورك، ليصبح أول فنان مصري يحصل على دعاية لألبومه في الشوارع الأمريكية.



وغرد رواد "تويتر" قائلين: "أسطورة كل جيل"، "منور شوارع نيويورك يا هضبة"، "مش جديد عليك لما تكون أكتر واحد اتعمل من أغانيه اقتباسات بكل اللغات".



ويعد عمرو دياب النجم الأكثر استماعا بين المطربين العرب على منصة "سبوتيفاي"، كما تربع أيضًا على قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامي الشهر الماضي، فيما حققت أغنية "باين حبيت" التي صدرت في ألبوم كل حياتي العام الماضي الأعلى استماعًا على منصة "أنغامي" خلال عام ٢٠١٩.



من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب مؤخرا أحدث أغنياته "أول يوم في البعد" من ألبومه الجديد "أنا غير"، والمقرر طرح بقية أغنياته خلال الفترة المقبلة.

