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رياضة

دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يتعادل 1- 1 أمام المنصورة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله هشام
سقط فريق بلدية المحلة في فخ التعادل أمام فريق المنصورة بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .

ويواصل فريق بلدية المحلة نتائجه السلبية تحت قيادة كرم جابر المدير الفني حيث تعادل مع ألعاب دمنهور بنتيجة هدف لكل منهما وخسر أمام الرجاء و أبوقير للأسمدة .

وتكون حصيلة فريق بلدية المحلة نقطتين من تعادلين محتلا المركز الـ11 في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني .
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