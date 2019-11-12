دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يتعادل 1- 1 أمام المنصورة

سقط فريق بلدية المحلة في فخ التعادل أمام فريق المنصورة بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .



ويواصل فريق بلدية المحلة نتائجه السلبية تحت قيادة كرم جابر المدير الفني حيث تعادل مع ألعاب دمنهور بنتيجة هدف لكل منهما وخسر أمام الرجاء و أبوقير للأسمدة .



وتكون حصيلة فريق بلدية المحلة نقطتين من تعادلين محتلا المركز الـ11 في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني .