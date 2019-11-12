فيس بوك يجمع 3 جنود من حرب أكتوبر بعد 46 عاما .. فيديو

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن لقاء جمع بين 3 أصدقاء من قدامى المحاربين الذين شاركوا بالقتال في حرب أكتوبر 1973 أي بعد 46 عاما.



وقال محمد جابر أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه سعيد جدا لمقابلته أصدقاءه حيث لم يكن باستطاعته التواصل معهم بعد حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن تلك الأيام لا يستطيع أن ينساها لأنها ذكريات عظيمة جدا.



من ناحيته عبر صالح جمعة، أحد الأصدقاء الثلاثة، عن سعادته البالغة والكبيرة لمقابلته لأصدقائه في الحرب، لافتا إلى أن أيام حرب أكتوبر لا تنسي، وأنه لن يمكنه نسيان تفاصيل تلك الأيام بأكملها.



وأوضح سيد شعبان، أحد الأصدقاء الثلاثة، أنه احتفظ بجميع صوره التى كانت على الجبهة فى الحرب و تجمعه بأصدقائه، مضيفا أنه كان خائفا أن يبحث عن أصدقائه فيجد أحدا منهم قد توفى.

