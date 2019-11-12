رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان : مصر تلتزم بالتقارير الرسمية للأمم المتحدة.. فيديو

أكد سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان أنه غدا صباحا ستعرض الحكومة المصرية تقريرها الرسمى عن مدى التزامها بالاجندة الدولية لحقوق الإنسان من عام 2014 حتى عام 2019.



وأضاف رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الأمم المتحدم لا تأخذ التقارير المسيسة وما يتم تداوله بقنوات الإخوان. مشيرا إلى التزام مصر بالتقارير الرسمية وما يتم عرضه بكافة المجالات لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر.



وتابع رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان: الحكومة المصرية لا ترد على وسائل الإعلام فيما يتعلق بتوصيات حقوق الإنسان لكنها ترد بالتقارير الرسمية.



وأشار رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان الى أن التقرير الرسمي الحكومي الذي يدل عن توصيات مجلس حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات جيد للرد على كافة الاستفسارات بعيدا عن الكلام المرسل.