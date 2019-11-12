الحماية المدنية تسيطر على حريق بحظيرة مواشى في إحدى قرى الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشي بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا مما أسفر عن احتراق 3 مواشي وإصابة عامل باختناق.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من اهالى قرية منشأة البدوى التابعه للمركز بنشوب حريق بحظيرة مواشي ملحقه بأحد منازل القرية.



وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الى مكان البلاغ تبين ان الحريق بحظيرة مواشى ملك الشحات ابو النصر وتمكنت من السيطرة عليه قبل انتقاله للمنازل المجاورة فيما اسفر الحريق عن اصابة عامل باختناق واشتغال النيران ب ٣ رؤوس ماشيه.



وبالفحص تبين ان الحريق بسبب ماس كهربائى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعه .



وقام اهالى القريه عقب نصيحة الطبيب البيطرى بذبح المواشى التى اصيب بحروق بدلا من علاجها بذبحها وشراءها لتعويض صاحبها الخساره التى لحقت به.