ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بحظيرة مواشى في إحدى قرى الدقهلية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشي بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا مما أسفر عن احتراق 3 مواشي وإصابة عامل باختناق.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من اهالى قرية منشأة البدوى التابعه للمركز بنشوب حريق بحظيرة مواشي ملحقه بأحد منازل القرية.

وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الى مكان البلاغ تبين ان الحريق بحظيرة مواشى ملك الشحات ابو النصر  وتمكنت من السيطرة عليه قبل انتقاله للمنازل المجاورة فيما اسفر الحريق عن اصابة عامل باختناق واشتغال النيران ب ٣ رؤوس ماشيه.

وبالفحص تبين ان الحريق بسبب ماس كهربائى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعه .

وقام اهالى القريه عقب نصيحة الطبيب البيطرى بذبح المواشى التى اصيب بحروق بدلا من علاجها بذبحها وشراءها لتعويض صاحبها الخساره التى لحقت به.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق هائل بموقع تدوير قش الأرز بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

زارته 8 مرات خلال شهر .. مصدر ينفي ادعاءات والدة علاء عبد الفتاح

أخبار الزمالك اليوم.. نجوم الأبيض يشاركون في عزاء علاء علي.. وحقيقة رحيل ساسي

اخبار الرياضة.. صلاح يتحدى ليفربول.. قرار جديد من فايلر.. ونجم الزمالك على أعتاب الدوري السوداني

فرمان اتحاد الكرة ..الزمالك وبيراميدز فى ورطة بشأن الميركاتو الشتوى

إعلان موعد تطبيق الأسعار الجديدة لـ السلع التموينية .. تفاصيل

شيكابالا وأوباما يشاركان فى عزاء الراحل علاء علي .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!