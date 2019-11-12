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فن

مع سمير صبري وسهير جودة .. أحدث ظهور لـ نادية لطفي في المستشفى.. شاهد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:00 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة نادية لطفى من أحدث ظهور لها عقب إجرائها عملية جراحية .


وظهر برفقة نادية لطفى كل من الفنان سمير صبري والإعلامية سهير جودة ، داخل المستشفى التى تتلقى فيها العلاج .

كانت الفنانة القديرة نادية لطفى قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية منذ عدة أيام داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وقالت نادية لطفى لـ صدى البلد، فى أول تصريح لها بعد إجرائها العملية الجراحية، إنها بخير حاليًا، مؤكدة أنها تتعافى جسديا يومًا عن الآخر.

وأضافت نادية لطفى، أنها تشكر جمهورها الذي يحرص على دعمها والاطمئنان على صحتها بشكل دائم.
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