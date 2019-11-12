أغنية "يا مكسر الدنيا" لمكحّل تدخل ضمن أفضل ٢٠ أغنية بتركيا هذا الأسبوع.. فيديو

حققت أغنية "يا مكسر الدنيا" للمطرب المصري مكحل نجاح كبير فى تركيا وتم إختيارها ضمن أفضل ٢٠ أغنية بتركيا هذا الأسبوع، وتفاعل مقدم برنامج راديو "مولا" التركي الشهير على نغمات الأغنية وأشاد أيضا بالكليب الذي حقق مايقرب من ٤ ملايين مشاهدة على يوتيوب.أغنية "يا مكسر الدنيا" من كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع طارق عبد الجابر وتم تصويره فى تركيا على مدار 3 أيام بمشاركة ملكة جمال صربيا والكليب من إخراج المطربة نهال نبيل والتى قدمت مؤخرًا أكثر من تجربة ناجحة فى مجال الإخراج.من جهة أخرى انتهى مكحّل من تسجيل 80% من أغاني ألبوم الأول والذي يتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم محمد رفاعي، محمد يحيي، مدين، أحمد محيي، أحمد الجندى، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط ومن الموزعين تميم، وليد شراقي، أسامة عبد الهادي، عمرو عبد الفتاح، أحمد عبد السلام ويحيي يوسف‪.‬