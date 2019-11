أغنية "يا مكسر الدنيا" لمكحّل تدخل ضمن أفضل ٢٠ أغنية بتركيا هذا الأسبوع.. فيديو

View this post on Instagram

الحمد لله 🙏🏻 سعيد جداً بالإشادة بأغنية وكليب #يامكسر_الدنيا واختيارها ضمن أفضل أغاني هذا الأسبوع فى واحدة من أهم الإذاعات فى تركيا🇹🇷راديو مولااا شكراً لكل من شارك فى نجاح هذا العمل 👏🏻 وشكر خاص للمستشار الإعلامي هشام أمين #مكحل Thank god! I'm very happy with the success of the song #Ya_Mekasar_ElDonia and its video, specially after choosing it as one of the week's favorite at one of the best radio stations in Turkey 🇹🇷 (Radio Mola FM). Thank you to everyone who participated in the success of this work.👏🏻 Special thanks to a media consultant Hisham Amen #Mekahal