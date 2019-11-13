اخبار الفن| أصالة ترد على شائعات طلاقها من طارق العريان بطريقة غامضة.. استمع لأغنية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

افتتحت الفنانة اصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بغناء أغنية "صندوق صغير" على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل قامت صالة بغناء أغنية أنا حبك ، والتى أكدت قبل غنائها انها لا تعبر عنها مطلقًا ، وياتى هذا الامر لتكون المرة الاولى التى تلمح فيها أصالة عن شائعات طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان .





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة نادية لطفى من أحدث ظهور لها عقب إجرائها عملية جراحية .





وظهر برفقة نادية لطفى كل من الفنان سمير صبري والإعلامية سهير جودة ، داخل المستشفى التى تتلقى فيها العلاج .









تستعد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلاق الأغنية الترويجية للدورة الـ41 والتى تحمل إسم "تذكرة سيما"، وقد علم "صدى البلد" أن الأغنية التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تضم كل من آية عقيل، أدهم سليمان، وأحمد العتبانى.









نشر المخرج رامي إمام مقطع مصور لكواليس تصوير مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.

ورصد رامى معاناته فى التصوير بمشهد يضم زفاف حمدى المرغنى وداليا البحيرى من داخل إحدى السيارات والذى امتد حتى الساعات الأولى من الفجر.



