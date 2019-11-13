الولايات المتحدة والبرازيل تعترفان بـ جانين آنيز رئيسة لبوليفيا

أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لنائبة مجلس الشيوخ في بوليفيا، جانين آنيز، كرئيسة مؤقتة للبلاد لتملأ الفراغ في السلطة الذي خلفته استقالة ايفو موراليس.





وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية، مايكل كوزاك، اليوم الأربعاء، على تويتر، أن "نائبة مجلس الشيوخ، جانين آنيز، تولت مهام الرئيس الدستوري المؤقت لبوليفيا.. ونحن نتطلع إلى العمل معها ومع السلطات المدنية الأخرى في بوليفيا".





وأوضح "كوزاك" أن واشنطن تتوقع من السلطات البوليفية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور البوليفي في أقرب وقت ممكن.





وفي وقت سابق، هنأت وزارة الخارجية البرازيلية، آنيز لتسلمها منصبها، وبذلك اعترفت بها كرئيسة مؤقتة لبوليفيا .





وكتب الوزارة على تويتر: "تهنئ الحكومة البرازيلية السيناتور جانين آنيز على توليها منصب رئاسة بوليفيا".





وقد أيدت المحكمة الدستورية في بوليفيا، اليوم الأربعاء، تعيين جانين آنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد لتملأ الفراغ في السلطة الذي خلفته استقالة ايفو موراليس.





وذكرت المحكمة ـ في بيان لها أن تعيين آنيز البالغة من العمر 52 عاما، جاء بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونجرس في تأمين النصاب القانوني ، واستندت المحكمة إلى إعلان دستوري صادر عام 2001، يقضي بأنه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث أن التالي في التسلسل يتولى الرئاسة "بحكم الواقع".





في المقابل، أدان رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس ما أسماه بـ "الانقلاب الأكثر خبثا وعدوانية في التاريخ" بعد إعلان آنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، واصفا آنيز بأنها "عضو مجلس شيوخ يمينية محرضة على الانقلاب".



