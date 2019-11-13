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أخبار البلد

الرئيس السيسي يزور الإمارات لتعزيز التعاون

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد وديع
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الرئيس السيسي سيبحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ــ خلال الزيارة ــ العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.
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