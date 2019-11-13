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أخبار البلد

سفير ألمانيا بالقاهرة: ندعم توازن المصالح بين جميع دول حوض النيل

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:32 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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محمد وديع
أكد سيرل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن ألمانيا تدعم توازن المصالح بين جميع الدول المطلة على حوض النيل، مشيرا إلى وجود لقاءات ومحادثات بين الجانب الألماني والعديد من المسئولين حول هذا الأمر.

وقال السفير، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، الأربعاء، بمقر إقامته بالقاهرة بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين الأسبوع المقبل، إن "ألمانيا تعلم أهمية نهر النيل للمصريين، وهذا ما ناقشناه مع شركائنا المصريين".

وأوضح نون أنه يسكن في شقة على النيل ويرى النهر كل يوم ويعلم أنه هو مصر وهذا ما يقوله لنفسه.

وقال إن ألمانيا سعيدة بمبادرة الولايات المتحدة حول هذا الأمر.

وكانت الخارجية المصرية عقدت جلسة مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، حيث تشارك شركات من هذه الدول في إنشاء سد النهضة.
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