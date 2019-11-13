رسالة مؤثرة من نجوى كرم للشعب اللبناني

علقت النجمة نجوي كرم على ما يحدث في لبنان ، وكتبت: "ما راح ينفعنا غير إنو نصلي للبنان من كلّ قلبنا، حتى يطلع من غرفة العناية الفائقة".



من ناحية أخرى، أحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، في حفل ضم عدد من نجوم لبنان، وهم عاصي الحلاني، ديانا حداد، ملحم زين.



يذكر أن آخر أعمالها أغنية "بعشق تفاصيلك" كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.



وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الجديد "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.