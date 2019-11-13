ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رسالة مؤثرة من نجوى كرم للشعب اللبناني

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:35 م
نجوي كرم
نجوي كرم
Advertisements
شيرى نبيل
علقت النجمة نجوي كرم على ما يحدث في لبنان ، وكتبت: "ما راح ينفعنا غير إنو نصلي للبنان من كلّ قلبنا، حتى يطلع من غرفة العناية الفائقة".

من ناحية أخرى، أحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، في حفل ضم عدد من نجوم لبنان، وهم عاصي الحلاني، ديانا حداد، ملحم زين.

يذكر أن آخر أعمالها أغنية "بعشق تفاصيلك" كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الجديد "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.
رسالة مؤثرة من نجوى كرم للشعب اللبناني
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاصي الحلاني في حوار مع صدى البلد: الأوضاع فى لبنان أجلت ألبومي إلى عام 2020 .. وأستعد لطرح أغنية للوطن العربى

عاصي الحلاني لـ صدى البلد: لن أتحدث عن تبرعي بأجري لـ مهرجان الموسيقى العربية.. وابني الوليد يستحق الغناء بجواري.. واتجاهي إلى السينما ممكن

عاصي الحلاني يكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركته في موسم الرياض

ترشيحاتنا

تبدأ مساء اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة على البلاد

بسبب إنعام سالوسة وعبلة كامل.. لماذا هاجم الجمهور حلقة ياسمين صبري في صاحبة السعادة؟

اخبار الرياضة ليلاً.. الأهلي يفاضل بين مهاجمين.. محمد صلاح الأقوى.. مؤمن زكريا مع لاعبي الزمالك

الرقم 9..سر اعتزال عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي دوليا

الهلال السعودي خارج كأس العالم للأندية بأوامر فيفا

رعب في الأهلي بسبب تكرار الإصابات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين