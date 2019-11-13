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أخبار البلد

سفير ألمانيا بالقاهرة: زودنا المطارات المصرية بأجهزة فحص جديدة.. وندرب العاملين عليها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:36 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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محمد وديع
أكد سيرل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أن الحكومة الألمانية زودت مصر بأجهزة فحص متطورة بالمطارات يمكنها فحص الركاب سواء المغادرين أو القادمين بصورة فعالة.

وأوضح السفير في مؤتمر صحفي بمقر إقامته بالقاهرة عقده صباح اليوم الأربعاء، أن الجانب الألماني يقوم بتدريب العاملين المصريين على هذه الأجهزة المتطورة، حيث ستدخل الخدمة في القريب العاجل، وهذه الأجهزة توفر أقصى أنواع الحماية.

وشدد السفير على أن هذه الأجهزة ستسهم في زيادة حجم السياحة لمصر، كما يقوم الجانب الألماني بالترويج للسياحة المصرية في برلين على الحافلات التي تجوب المدينة، لافتا إلى أن القرار في النهاية قرار السائح نفسه، وهو ما ظهر في زيادة عدد السياح الألمان لمصر، وهو ما يؤكد أهميتها كمقصد سياحي.

وقال إن مصر تقدم منتج سياحي طيب وجاذب للسائحين.
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