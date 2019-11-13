سفير ألمانيا بالقاهرة: زيادة كبيرة في أعداد السائحين الألمان في ٢٠١٩.. مليون و٨٠٠ ألف زاروا البلاد .. زودنا المطارات المصرية بأجهزة فحص دقيقة.. والحافلات في برلين تروج لزيارة القاهرة

* عدد رحلات الطيران الألمانية لمصر تجاوز ٦٠ رحلة أسبوعيا

* خروج توماس كوك من سوق السياحة عوضته شركة ألمانية

* قرض بقيمة ١,٧ مليار يورو لدعم قطاعات مختلفة منها إدارة المياه

* اوروبا لديها نفس المصالح المصرية في ليبيا من دعم الاستقرار



استعرض سفير ألمانيا بالقاهرة سيرل نون، أهم النقاط التي تلخص علاقة مصر بألمانيا، مشيرا إلى الدور المصري الهام في المنطقة والمتزايد في أفريقيا.



وتابع السفير خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء بمقر إقامته بالقاهرة، بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لألمانيا الأسبوع المقبل، أن مصر لها دورا في ليبيا وفي السودان وغزة والبحر الأحمر والمتوسط.



وأضاف نون أن العلاقات الاقتصادية تشمل 1183 شركة ألمانية بها 175 ألف موظف، كما أن عدد السياح الألمان تجاوز 01.8 مليون سائح خلال عام 2018، مؤكدا أن عدد الرحلات وصل إلى 60 رحلة أسبوعيا مكتملة، بعد أن عوضت شركة TVI خروج توماس كوك من سوق السياحة العالمية.



وذكر السفير الألماني بالقاهرة حجم التعاون في مجال التعليم حيث هناك 7 مدارس ألمانية معتمدة في مصر و18 مدرسة تطبق نظام التعليم الألماني بالشراكة إضافة إلى الجامعة الألمانية وجامعة برلين في الجونة كما أعلن عن جامعة ألمانية جديدة بالعاصمة الإدارية تم الانتهاء من تأسيسها.



أكد السفير سيرل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أن قرضا ستقدمه الحكومة الألمانية لمصر خلال زيارة الرئيس السيسي لبرلين الأسبوع المقبل، بقيمة ١,٧ مليار يورو.



وأعلن السفير سيرل نون أن الوزيرة سحر نصر ستوقع على القرض الذي سيتم توجيهه لقطاع الطاقة وإدارة المياه وحماية البيئة وإدارة النفايات الصلبة والطاقة المتجددة والتعليم الفني.



واستعرض السفير سيرل نون العلاقات الثقافية بين البلدين التي تشكل أهمية قصوى للرئيس والحكومة المصرية حيث سيساهم بنك التعمير الألماني في إنشاء ٩٠٠ مدرسة في مصر، ستستوعب حوالي ٤٨٥ ألف طالب.



أكد سيرل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أن مصر شريك أساسي في أي عملية تسوية سياسية بليبيا، لدورها في دعم التوصل للسلام والتهدئة في هذه العملية.



وتابع السفير أن أوروبا لديها نفس المصالح في ليبيا مثل مصر وهذه المصالح تتمثل في استقرار ليبيا وتحقيق الاستفادة لشعبها من ثرواته وألا تحتاج لمساعدة من جهة أخرى.



وأثنى السفير على جهود مصر في الحد من موجات الهجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة لدورها في مكافحة الإرهاب.



أكد سيرل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أن ألمانيا تدعم توازن المصالح بين كافة الدول المطلة على حوض النيل، مشيرا إلى وجود لقاءات ومحادثات بين الجانب الألماني والعديد من المسؤولين حول هذا الأمر.



وتابع السفير أن ألمانيا تعلم أهمية نهر النيل للمصريين وهذا ما مناقشه مع شركائنا المصريين.



وأوضح نون أنه يسكن في شقة على النيل ويرى النهر كل يوم ويعلم أنه هو مصر وهذا ما يقوله لنفسه.



وقال إن ألمانيا سعيدة بمبادرة الولايات المتحدة حول هذا الأمر.



وكانت الخارجية المصرية قد عقدت جلسة مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين حيث تشارك شركات من هذه الدول في إنشاء سد النهضة.



أكد سيرل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أن الحكومة الألمانية زودت مصر بأجهزة فحص متطورة بالمطارات يمكنها فحص الركاب سواء المغادرين أو القادمين بصورة فعالة.



وأوضح السفير، أن الجانب الألماني يقوم بتدريب العاملين المصريين على هذه الأجهزة المتطورة، حيث ستدخل الخدمة في القريب العاجل، وهذه الأجهزة توفر أقصى أنواع الحماية.



وشدد السفير على أن هذه الأجهزة ستسهم في زيادة حجم السياحة لمصر، كما يقوم الجانب الألماني بالترويج للسياحة المصرية في برلين على الحافلات التي تجوب المدينة، لافتا إلى أن القرار في النهاية قرار السائح نفسه، وهو ما ظهر في زيادة عدد السياح الألمان لمصر، وهو ما يؤكد أهميتها كمقصد سياحي.



وقال إن مصر تقدم منتجا سياحيا طيبا وجاذبا للسائحين.