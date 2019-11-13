ننشر تفاصيل شقق الصحفيين الجديدة وشروط التقديم

حصل "صدى البلد" على تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة التي حصلت عليها نقابة الصحفيين من وزارة الأوقاف، حيث خاطبت النقابة برئاسة الدكتور ضياء رشوان، هيئة الأوقاف خلال الأيام الماضية، لمعرفة أسعار الشقق والمواقع الجغرافية المتاحة لفتح باب الحجز خلال أسبوع، بالنسبة للوحدات التي أعلنت عنها النقابة بالتعاون مع الوزارة خلال الفترة الماضية.



وجاء التوزيع الجغرافي لشقق إسكان الصحفيين كالتالي:



(130) وحدة بعمارات زهرة قليوب – محافظة القليوبية.

(51) وحدة بإسكان الشباب في مدينة بدر.

(10) وحدات سكنية بالقاهرة في منطقة حدائق القبة – ولي العهد.

(8) وحدات بمشروع طيبة جاردن بمدينة 6 أكتوبر.



ومن المقرر أن يتم الحجز عن طريق نظام "القرعة العلنية"، إذا فاقت أعداد الحاجزين أعداد الوحدات المتاحة، ويدفع 50٪ كاش كمقدم وقسط على 3 سنوات بدون فوائد و25٪ وقسط على 10 سنوات بفائدة البنك المركزي.



ومن شروط الحصول على الوحدات، ضرورة أن يكون المتقدم لم يسبق له الاستفادة من مشاريع النقابة.



وتستعد لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، للإعلان عن شقق إسكان وزارة الأوقاف خلال الأسبوع المقبل، بعد الحصول على حصر كامل لعدد الوحدات المتاحة والاتفاق المبدئي بين ضياء رشوان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وأعلن وزير الأوقاف أن الوزارة ستطرح عددًا من الشقق قريبًا مخصصة للصحفيين بدعم من 15 إلى 25 ألف جنيه، بنظام الفائدة التناقصية حسب السداد وبنظام التمويل العقاري، إذا تم دفع نصف الثمن مقدمًا يحصل على الشقة دون فوائد.