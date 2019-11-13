لهذا السبب.. تامر مصطفى الأقرب لتولي مهمة فريق بتروجيت

يفاضل مسئولو مجلس إدارة نادي بتروجيت بين ثلاث مدربين لتولي منصب المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بدوري القسم الثاني بعدما تقدم محمد عودة باستقالته.



وعلم صدي البلد ان مسئولي بتروجت يفاضلون بين الثلاثي تامر مصطفى المدير الفني السابق لفريق كوكاكولا ، علاء عبدالعال ، احمد سامى المدير الفني السابق للنجوم.



ويمتلك تامر مصطفي المدير الفني السابق لفريق كوكاكولا، افضلية خصوصا وانه تولي المهمة سابقا في دوري القسم الثاني ولديه خبرات بجانبه انه درب اربعة لاعبين حاليين في صفوف بتروجيت اثناء لعبهم الموسم الماضي مع كوكاكولا وهم كانو واحمد جمال واحمد الحسينى و ايهاب عبد المحسن.



ومازالت الإدارة تدرس السيرة الذاتية والأفضلية بين الثلاثي المرشح لتولي مهمة التدريب.



وتعرض فريق بتروجت لهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف دون رد وخسارة أمام النصر وتعادل مع جمهورية شبين بينما حقق الفوز في لقاء وحيد أمام الداخلية.



جدير بالذكر أن فريق بتروجت يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 4 نقاط.