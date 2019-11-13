لانضمامها لجماعة إرهابية.. قرار من النيابة العامة بشأن ابنة يوسف القرضاوي

جددت النيابة العامة حبس علا القرضاوي ابنة الإرهابي يوسف القرضاوي ، ١٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة العامة في الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.



وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.