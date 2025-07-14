لازم وقفة.. شوبير يوجه رسائل نارية لـ مصطفي يونس

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لمصطفى يونس نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقا، وبالمثل وجه رسالة لمجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

وقال شوبير خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة الأهلي: "كابتن مصطفى يونس ليه معزة خاصة عندي، وجبر بخاطري سنة 81 وعمري ما هنسى ليه اللي عمله معايا، ولكن عاوز أصحح شوية أخبار وأحاديث".

وتابع: "لو كابتن مصطفى شايف برنامجي أفضل برنامج أو أسوأ برنامج، أو شايف مجلس إدارة الأهلي ناجح أو فاشل فده رأيه وأنا احترمه"، مضيفا: "لكن لما يصل الأمر لاتهامات وأمور بتقال عكس الحقائق يبقى لازمة وقفة".

ووجه رسالة لمصطفى يونس: "من فضلك تقدم ببلاغ للنائب العام. لو في أي اتهام ضد الأهلي والإدارة تقدم ببلاغ ولا تتأخر، وبالمقابل بتوجه بالنداء لإدارة الأهلي بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى يونس ومفيش بينا غير القانون".

واستكمل: “كابتن مصطفى يونس جاب سيرة كابتن حمدي جمعة وأنا أكتر حد عارف قصة حمدي جمعة وأكتر حد على تواصل معاه، يا إما أنا في البيت عنده يا إما في المستشفى منذ أول لحظة من سنوات كتيرة. كل التكاليف تحملها الأهلي ولو قولت الفاتورة هتتخض”.