ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تناولت الحبة القاتلة بالخطأ.. نجاة طفلة من الموت في كفر الشيخ

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:32 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
محمود زيدان
أنقذت العناية الإلهية طفلة بقرية البكاتوش بكفر الشيخ، من الموت المحقق، إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة لتناولها قرص حفظ الغلال بالخطأ، وجرى تحويلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ن.و.ع" 7 سنوات، إلى مستشفى قلين المركزي، مُصابة بحالة إعياء شديدة لتناولها قرص حفظ الغلال.

وجرى تحويل الطفلة المصابة إلى مركز السموم بطنطا لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن مصابة بتسمم نتيجة تناول قرص حفظ الغلال أثناء لهوها بالمنزل.

حُرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 8819 لسنة 2019م، إداري مركز قلين، وأخطرت النيابة بالواقعة.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

إعلامي إماراتي: نرحب بـ زيارة الرئيس السيسي ونحن أسرة واحدة.. فيديو

أخبار الفن.. تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة.. وأول تعليق من منة فضالي بعد الحادث

هناكل إيه النهاردة؟.. مكرونة بالبشاميل وستيك بالفاصوليا وطماطم بروفنسال.. والحلو: كب كيك البطاطا

البرلمان العراقي يمنع الأجازات

طائرات حربية إماراتية ترافق الرئيس السيسي ترحيبا بوصوله

يد قطرية في قفاز تركي.. كيف ورطت الدوحة أنقرة بمأزق تاريخي في ليبيا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها

الجنايني وفضل وعبدالله في مقر إقامة المنتخب الأولمبي.. صور

خلق أجيال واعية.. مدرسة في أسوان تعلم الطلاب صناعة الرسوم المتحركة