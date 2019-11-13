تناولت الحبة القاتلة بالخطأ.. نجاة طفلة من الموت في كفر الشيخ

أنقذت العناية الإلهية طفلة بقرية البكاتوش بكفر الشيخ، من الموت المحقق، إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة لتناولها قرص حفظ الغلال بالخطأ، وجرى تحويلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ن.و.ع" 7 سنوات، إلى مستشفى قلين المركزي، مُصابة بحالة إعياء شديدة لتناولها قرص حفظ الغلال.



وجرى تحويل الطفلة المصابة إلى مركز السموم بطنطا لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن مصابة بتسمم نتيجة تناول قرص حفظ الغلال أثناء لهوها بالمنزل.



حُرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 8819 لسنة 2019م، إداري مركز قلين، وأخطرت النيابة بالواقعة.

