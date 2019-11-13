وزير الرياضة يزور معسكر منتخب مصر في برج العرب.. صور

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة مران ومعسكر المنتخب الوطني الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء باستاد الجيش ببرج العرب استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 .





وحفز وزير الرياضة اللاعبين خلال زيارته لمعسكر المنتخب، متمنيًا لهم التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية بالفوز بالمباراتين، وتقديم أداء يليق باسم وسمعة مصر في القارة الافريقية.



