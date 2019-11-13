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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ مصطفى قمر برفقة شقيقه

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:41 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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سعيد فراج
نشر الفنان مصطفي قمر صورة برفقة شقيقه حمادة قمر علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

وعلق حمادة قمر على الصورة: "حبيبي يا درش"، ووضح من الصورة أن شقيق الفنان مصطفى قمر يشبه له كثيرًا.

من ناحية أخرى، حققت الأغاني التي تم طرحها من ألبوم مصطفى قمر الجديد «ضحكت ليا»، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد طرحها فيما عدا الأغنية الرئيسية للألبوم، في شهر أغسطس الماضي.

وجاءت أغنية «س من الناس» في صدارة أغاني ألبوم مصطفى قمر، إذ حققت مليوناً و163 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «باب موارب» في المركز الثاني، برصيد 600 ألف مشاهدة.

ويضم ألبوم مصطفى قمر الجديد، عدة أغان وهي: «حبيبك اللي تحبه» كلمات: حسن عطية وألحان وتوزيع: توما، «نفس السيناريو» كلمات: نور الدين محمد وألحان: أحمد العدل وتوزيع: عادل حقي، «عارف» كلمات: عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد إبراهيم، «ناوي» كلمات: محمد عاطف وألحان: محمد يحيي.

كما يتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد أيضًا أغاني: «قفلت السكة» كلمات: ضحى محمد علي وألحان: محمد النادي وتوزيع: عادل حقي، «نفس الإحساس» كلمات: حماده السيد وألحان: مديح وتوزيع: طارق حسيب، «نسيتني خلاص» كلمات: محمد الجزار وألحان: جوليو وتوزيع: طارق حسيب، «باب موارب» كلمات: أسامه مصطفي وألحان: سامح كريم وتوزيع: زووم، «سلمى» كلمات: حسن عطية وألحان: تامر علي وتوزيع: وسام عبد المنعم.
شاهد.. أحدث ظهور لـ مصطفى قمر برفقة شقيقه
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