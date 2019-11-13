ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة جوراجيوس في شبرا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:26 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة القديس جورجيوس بمنطقة "أبو طاقية" بشبرا بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الكنيسة، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بتواجده بكنيسة القديس جورجيوس ووسط شعبها، وأن جميع أفراد الكنيسة يتعاملون معا باعتبارهم أسرة واحدة وهو دليل على الحياة الروحية التى يعيشها الجميع بروح واحدة.

وتحدث قداسة البابا تواضروس الثاني عن كرامة الكنيسة، لافتا إلى أن الكنيسة قطعة من السماء وهو ما يقال في الصلاة الربانية "كما في السماء، كذلك على الأرض"، وهى باعتبارها جزءا من السماء فهي بالطبع ممتلئة بالقديسين.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن كرامة الكنيسة تأتى من مكانة المكان، حيث تم تدشينها بيد قداسة البابا شنوده الثالث عام 1992 وتم تدشينها بزيت الميرون المقدس، لافتا إلى أن الكنيسة أيضا يذكر فيها كلمة الله باستمرار وهو الأمر الذى يكون بمثابة فرصة لتلقى الرسائل الشخصية في مختلف أمور الحياة.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله مبنى خدمات "الأمير" التابع للكنيسة، وقام بتكريم القائمين علي العمل. كما استمع البابا تواضروس الثاني لبعض التسابيح من كورال الأطفال بكنيسة الشهيد مارمينا الكائنة أسفل الكنيسة الرئيسية، ثم توجه إلى مبنى الكنيسة الرئيسية يتقدمه خورس شمامستها بالألحان، حيث صلى صلاة العشية، وعقب انتهائها القي القمص يعقوب حنا كاهن الكنيسة كلمة ترحيب بقداسة البابا.

وهنأ راعى الكنيسة القمص يعقوب حنا قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد ميلاده والقرعة الهيكلية وعيد جلوسه وألقى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية كلمة أخرى، جاء فيها إن هذه الكنيسة تأسست على يد قداسه البابا كيرلس السادس عام 1969، وصلى فيها قداسة البابا شنوده الثالث آخر قداس وهو أسقف للتعليم قبل الإعلان عن القرعه الهيكلية.

وبعدها قدم فريق الصرخة المسرحي فيلما تسجيليا عن تاريخ الكنيسة وقدم كورال رئيس السلام ترانيم روحية وتسجيل لشعار اليوبيل وكرم قداسته رواد الخدمة الأوائل في خدمة الكنيسة وصافح المسئولين الرسميين من الحضور .
البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة جوراجيوس في شبرا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس الثاني يستقبل عائلات قبطية من العاملين في قطر

يلقي العظة منها.. البابا تواضروس يشارك في اليوبيل الذهبي لكنيسة أبو طاقية

ترشيحاتنا

سمير كمونة يخرج عن صمته :"اللي قلته حصل"

هناكل إيه النهاردة؟.. مكرونة بالبشاميل وستيك بالفاصوليا وطماطم بروفنسال.. والحلو: كب كيك البطاطا

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر عائدا لإنجلترا

ضابط يجمع 5 آلاف جنيه من زملائه للإفراج على غارمة عجوز.. و تامر أمين: هو ده العدل

رسميا .. الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف نجم مانشستر سيتى بسبب تويتر

لادا جرانتا اوتوماتيك متاحة الآن في مصر .. السعر والمواصفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها