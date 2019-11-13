بـ المشجر | سارة نخلة تبهر متابعيها بإطلالة جريئة





واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها ..

شاركت المذيعة والممثلة سارة نخلة صورة جديدة جذابة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وأطلت سارة نخلة، ترتدي فستانا مشجرا فوق حدود الركبة كشف عن رشاقتها، ونسقت معه شنطة أوف ويت متوسطة الحجم، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.ومن الناحية الجمالية وضعت سارة نخلة، لمسات هادئة من الميك اب المناسب لبشرتها واعتمدت على الالوان الترابية لابراز جمالها، وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر.ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلًا " بونبوناية ".