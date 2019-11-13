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فن

ماجدة الرومي تشارك فى تحدي القراءة العربي بدبى

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:39 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
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محمد نبيل
حرصت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي على المشاركة في الاحتفالية الختامية للدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي بعمل فني حصري بعنوان "الأرض ستبقى عربية".

وتوج نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطالبة السودانية هديل أنور بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الرابعة في حفل احتضنته دار أوبرا دبي.

ويبلغ إجمالي جوائز تحدي القراءة العربي 11 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي).

وتنال المدرسة المتميزة الفائزة بجائزة مليون درهم، فيما ينال المعلم الفائز بلقب المشرف المتميّز جائزة نقدية قدرها 300 ألف درهم. أما بطل تحدي القراءة العربي فيحصل على جائزة نقدية قدرها 500 ألف درهم.
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