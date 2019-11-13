طهطا يطير إلي القاهرة لملاقاة الإعلاميين في الكأس

سافر الفريق الأول بنادي طهطا اليوم الأربعاء إلي القاهرة لمواجهة فريق الإعلاميين غدا اللقاء الذي يلعب علي ملعب الإعلاميين ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر.



ولذلك قرر المدير الفني للفريق الدخول في معسكر بالقاهرة والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له غدا الخميس علي ملعب فريق الإعلاميين.



يدخل فريق طهطا اللقاء بعد تخطيه فريق ناصر الفكرية بالفوز بثلاثية في لقاء الدور التمهيدي بكأس مصر، بينما عبر فريق الإعلاميين فريق ديروط بركلات الترجيح .



يذكر أن نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي قد نجح في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.



وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانة.

