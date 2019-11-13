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رياضة

بعد أزمته مع ساري | رونالدو يقترب بقوة من العودة لـ ريال مدريد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:00 م
رونالدو وساري
رونالدو وساري
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حسن العمدة
ذكر تقرير صحفي إيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قد يغادر جدران السيدة العجوز، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن العلاقة تدهورت بين رونالدو ومدربه في يوفنتوس، ماوريسيو ساري، وهذا ظهر جليًا عند استبدال الدون البرتغالي أمام ميلان مطلع الأسبوع الجاري.

وخرج رونالدو غاضبًا من قرار استبداله أمام ميلان في الدقيقة 55، وذهب إلى النفق المؤدي لغرفة الملابس بدلًا من الجلوس على دكة البدلاء، بل وغادر الاستاد قبل نهاية مباراة فريقه بـ 3 دقائق.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.

لكن بداية رونالدو الباهتة هذا الموسم وخلافه مع ماوريسيو ساري، قد يتسبب في رحيل اللاعب عن يوفنتوس.

يذكر أن رد فعل رونالدو، على قرار استبداله أمام ميلان، كان سيئًا للغاية، حيث سب الدون البرتغالي، مدربه ساري بوالدته، قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس.
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