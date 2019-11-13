إصابة 69 إسرائيليا جراء إطلاق الصواريخ من غزة

نقلت وكالة "قدس نت" الفلسطينية عن مواقع عبرية أن حصيلة الإصابات التي وقعت في صفوف المستوطنين الإسرائيليين جراء استمرار إطلاق القصفات الصاروخية من قطاع غزة بلغت حتى هذه الساعة 69 إصابة.



وقالت المواقع إن 69 إصابة وصلت الى مستشفى برزلاي الإسرائيلي في عسقلان جراء استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.



وذكرت المواقع أن من بين الإصابات 48 حالة بجروح طفيفة والآخرين بحالات هلع، مشيرة إلى أن نحو 400 صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والمدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد أمس الثلاثاء.



وتواصل سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق القصفات الصاروخية باتجاه إسرائيل، ردا على العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يومين.



وأعلنت سرايا القدس، مساء الأربعاء، عن إطلاق قصفات صاروخية باتجاه مدينة أسدود القريبة من قطاع غزة.