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التزموا بالضوابط.. حماية المستهلك لـ الشركات المشاركة في بلاك فرايداي: القانون هو الفيصل

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:19 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز معني برفع درجة وعي المستهلك للتعرف على حقوقه وكيفية التعامل في حال الوقوع في مشكلة الإعلانات والعروض الوهمية.

وأضاف راضي عبد المعطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه بمجرد الإعلان عن خصومات البلاك فرايدي تم استدعاء كافة الشركات التي أعلنت اشتراكها في تلك التخفيضات وناقشنا الأمر معهم وأكدنا لهم أن القانون هو الفيصل وأن من يرغب في الدخول في تلك التخفيضات عليه أن يلتزم بالضوابط المنظمة وقانون حماية المستهلك الجديد.

وتابع راضي عبد المعطي: "هناك تنسيق بين كل الأجهزة المعنية، وقمنا بإعداد محضر إجراءات ووقعت عليه الشركات بالالتزام بكل الضوابط أن يكون الاعلان واضح ولا يقبل أي تأويل وان تكون السلعة بالشكل والجودة المطلوبة".
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