مصطفى محمد: حلمي التتويج بلقب الهداف والصعود لأولمبياد طوكيو

أكد مصطفى محمد، لاعب المنتخب الأولمبي، أنه لم يتوقع إحراز هدفين فى أول مباراتين ببطولة إفريقيا تحت سن 23 المقامة حاليًا بمصر.





وأضاف مصطفى محمد، هداف المنتخب، أن الهدفين اللذين أحرزهما في مرمى مالي وغانا يعود الفضل فيهما لجميع اللاعبين.





وتابع: أتمنى أن أحصل على لقب هداف البطولة بعد تصدرى قائمة الهدافين، لكن الأهم هو وصولنا إلى أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أن فرص مصر بالفوز بالبطولة كبيرة، خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.





وأضاف لاعب الزمالك، "وصولنا للدور قبل النهائى للبطولة بعد مباراتى مالى وغانا بسبب حالة الحب بين الجميع داخل معسكر المنتخب، والإصرار على تحقيق هدف واحد هو إسعاد الجماهير المصرية التي تساندنا".





يذكر أن المنتخب الأولمبى صعد للدور قبل النهائى للبطولة بعد الفوز على مالى بهدف وعلى غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويواجه اليوم المنتخب الأولمبي نظيره الكاميرونى فى آخر مباريات المجموعة الأولى.