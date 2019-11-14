ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى محمد: حلمي التتويج بلقب الهداف والصعود لأولمبياد طوكيو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أكد مصطفى محمد، لاعب المنتخب الأولمبي، أنه لم يتوقع إحراز هدفين فى أول مباراتين ببطولة إفريقيا تحت سن 23 المقامة حاليًا بمصر.

وأضاف مصطفى محمد، هداف المنتخب، أن الهدفين اللذين أحرزهما في مرمى مالي وغانا يعود الفضل فيهما لجميع اللاعبين.

وتابع: أتمنى أن أحصل على لقب هداف البطولة بعد تصدرى قائمة الهدافين، لكن الأهم هو وصولنا إلى أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أن فرص مصر بالفوز بالبطولة كبيرة، خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وأضاف لاعب الزمالك، "وصولنا للدور قبل النهائى للبطولة بعد مباراتى مالى وغانا بسبب حالة الحب بين الجميع داخل معسكر المنتخب، والإصرار على تحقيق هدف واحد هو إسعاد الجماهير المصرية التي تساندنا".

يذكر أن المنتخب الأولمبى صعد للدور قبل النهائى للبطولة بعد الفوز على مالى بهدف وعلى غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويواجه اليوم المنتخب الأولمبي نظيره الكاميرونى فى آخر مباريات المجموعة الأولى.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. 3 أهداف لا تنسى للمنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما

شاهد| أكرم توفيق يلبي دعوة الجماهير ويتوجه لتحيتهم قبل لقاء مالي

لاعبو منتخب مصر يساندون زميلهم المصاب بالاحتفال على طريقته الخاصة

مصطفى محمد يوجه رسالة لـ الجماهير المصرية

فرصة لن تتكرر لـ المنتخب الأوليمبي.. ذهب طوكيو يلمع في عيون زملاء رمضان صبحي

حسن شحاتة يهنئ المنتخب الأولمبي

ترشيحاتنا

شهود عيان يرون تفاصيل صادمة حول حريق خط بترول إيتاي البارود ..فيديو

متحدث البرلمان يحذر من تناول المكملات الغذائية بدون استشارة طبية

خطأ ليفربول .. البدرى يكشف كواليس جديدة عن إصابة محمد صلاح

تقرير يكشف فضائح عن خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد

تركي ال الشيخ يعلن وصول المنتخب البرازيلي إلى الرياض لمواجهة الأرجنتين | صور

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز