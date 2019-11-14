أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. الصدارة شعار مصر أمام الكاميرون وغانا تنتظر معجزة

تختتم مساء اليوم الخميس مباريات المجموعة الأولى بالنسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بقمة مصر والكاميرون في تمام الثامنة على ملعب القاهرة الدولي وفي نفس التوقيت يشهد ملعب السلام لقاء غانا أمام مالي.





"الفراعنة" تصارع "الأسود" من أجل الصدارة





منتخب مصر الأولمبي ضمن التأهل لنصف النهائي بعد حصده العلامة الكاملة أمام مالي ثم غانا بالفوز في اللقاء الأول (1 – 0) والثاني (3 – 2)، لكنه يطمح في تحقيق فوز ثالث على التوالي أمام "الأسود غير المروضة" أو حتى الخروج بتعادل يضمن له الصدارة ومواجهة وصيف المجموعة الثانية على ملعب القاهرة في التاسع عشر من نوفمبر الجاري.





أما منتخب الكاميرون فقد جمع 4 نقاط بتعادل مع غانا (1 – 1) وتفوق على مالي (1 – 0) وسيكون خروجه بنقطة التعادل كافيًا بحفاظه على المركز الثاني وبلوغه المربع الذهبي بعيدًا عن نتيجة اللقاء الثاني بين غانا ومالي.





غريب وسونج صراع متجدد

مع المنافسة الساخنة بين 22 لاعبًا على أرض الملعب تشهد هذه القمة مواجهة لا تقل سخونة خارج الخطوط بين الثنائي شوقي غريب المدير الفني لعملاق شمال القارة وريجوبيرت سونج نظيره في كبير غربها وذلك من أجل كتابة سطر جديد في سجل إنجازاتهما كمدربين بعد أن لمعا وتألقا كلاعبين في صفوف المنتخبين.





سونج (43 عامًا) لا يرغب في سقوط جديد أمام "الفراعنة" كمدرب هذه المرة بعد أن سبق له التسبب كقائد للكاميرون في خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا 2008 في غانا عندما تعثر في مواجهة محمد زيدان الذي استخلص منه الكرة ومرر لمحمد أبو تريكة كرة حسم اللقاء بهدف قاتل في شباك الحارس كارلوس كاميني ووقتها كان شوقي غريب مساعدًا للمدرب حسن شحاتة في الجهاز الفني لمنتخب مصر.





غريب (60 سنة) يرغب في إراحة بعض نجومه في هذا اللقاء استعدادًا للمواجهة الأهم في نصف النهائي هذا مع الغياب الاضطراري للثنائي ناصر ماهر وبديله عمار حمدي بداعي الإصابة.





غانا تنتظر الهدية





أما المواجهة الثانية فستكون بين منتخب غانا الذي يلعب على الفوز في انتظار خسارة الكاميرون أمام مصر بأي نتيجة لانتزاع بطاقة التأهل الثانية ’ ومنتخب مالي الذي فقد فرصه في التأهل لكنه يرغب في الحفاظ على ماء وجهه وترك ذكرى طيبة كما فعلها في النسخة السابقة عندما خسر أمام نيجيريا والجزائر لكنه فاز على مصر في الجولة الثالثة وساهم في خروجها المبكر.



