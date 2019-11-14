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اقتصاد

تراجع تداولات الجنيه الإسترليني والتضخم ببريطانيا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
صدى البلد
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مايكل عياد
تراجعت تداولات الجنيه الاسترليني خلال الفترة الاوروبية من تعاملات اليوم بعد صدور بيانات اظهرت تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 1.5 ٪ في أكتوبر، وانخفضت أسعار المنتجين في المملكة المتحدة إلى 0.8 ٪ في أكتوبر

وارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 1.5 ٪ في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأربعاء، حيث يمثل هذا الرقم انخفاضًا عن شهر سبتمبر عندما بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 1.7٪. وجاءت أكبر مساهمة هبوطية من الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نتيجة للتغيرات في سقف الطاقة، كما قدم الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة، وكذلك الترفيه والثقافة، مساهمات هابطة في معدل التضخم.

وقد قوبل الانخفاض جزئيًا بالزيادات في أسعار الملابس والأحذية، بما في ذلك تكاليف السكن للمالكين (CPIH) ، وصل مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا إلى 1.5٪ ، منخفضًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

كما أفاد مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم في بوابة المصانع في المملكة المتحدة بلغ 0.8٪ في أكتوبر على أساس سنوي، وكان رقم الشهر الماضي أقل من 1.2 ٪ المسجلة في سبتمبر على أساس شهري ، كان معدل التضخم للسلع الخارجة من بوابة المصنع -0.1 ٪ في أكتوبر، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المواد الخام بنسبة 5.1 ٪ مقارنة بانخفاض قدره 3 ٪ في سبتمبر.
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