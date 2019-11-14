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فن

بعد إعلان تامر عاشور انفصاله عنها.. أول رد فعل من دارين حلمي على فسخ خطبتها السابقة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
تامر عاشور - دارين
تامر عاشور - دارين حلمي
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سعيد فراج
قامت ملكة جمال الكون دارين حلمي، بحذف الصور التي نشرتها مسبقًا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وكانت تظهر فيها مع خطيبها السابق الفنان تامر عاشور، في أول رد فعل منها بعد الإعلان عن فسخ الخطبة.

وقامت دارين حلمي أيضًا بحذف تامر عاشور من قائمة متابعيها، وهو أيضًا كذلك، فلم يظهر أيًا منهما في قائمة المتابعين عبر حسابات إنستجرام، لكنهما لم يستخدما خاصية الحظر (البلوك)، نظرًا لأن تعليقات «تامر» السابقة لا تزال كما هي.

جاء ذلك، بعدما أعلن تامر عاشور، انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون، وكتب عاشور عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

وكانت علاقة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، وقرر الثنائي الخطبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر الماضى.
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